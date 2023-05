Jeff Bezos, le milliardaire américain à la tête d'Amazon, a fait parler de lui une fois de plus, mais cette fois-ci pour une toute autre raison. En effet, selon une source proche du couple, Jeff Bezos et sa compagne, Lauren Sanchez, sont désormais fiancés. Cette information exclusive a été révélée par un initié au magazine Page Six. Actuellement, le couple profite de son temps dans le sud de la France, où se déroule le prestigieux Festival de Cannes. Là-bas, ils ont participé à plusieurs soirées huppées tout en résidant sur leur impressionnant yacht d'une valeur de 500 millions de dollars. Le yacht est orné d'une figure de proue représentant une sirène qui ressemble étrangement à Sanchez.

Des rumeurs ont commencé à circuler cette semaine lorsque Sanchez, âgée de 53 ans, a été aperçue arborant un diamant à l'annulaire. Cette découverte a naturellement alimenté les spéculations sur un éventuel engagement entre les deux tourtereaux. Jeff Bezos, âgé de 59 ans, et Lauren Sanchez sont inséparables depuis le début de leur relation en 2018. Cependant, c'est en 2019 que leur idylle a été rendue publique, mais le couple est resté très discret jusqu'à ce que la procédure du divorce du milliardaire soit totalement terminée.

Article similaire Jeff Bezos - Elon Musk: la Lune, nouveau terrain de leur rivalité Blue Origin, la société spatiale fondée par le milliardaire Jeff Bezos, vient de décrocher un contrat lucratif avec la NASA, après que son rival Elon…

Zoom sur Lauren Sánchez

Lauren Wendy Sanchez, née le 19 décembre 1969, est une personnalité médiatique américaine qui a fait ses preuves en tant que journaliste de divertissement et présentatrice de nouvelles. Elle a occupé divers postes, notamment en tant qu'animatrice invitée de The View, co-animatrice de KTTV Fox'11 Good Day LA et présentatrice de Fox 11 Ten O'Clock. Son talent a été récompensé par un Emmy Award en tant que journaliste lauréate. Au-delà de sa carrière journalistique, cette femme de 53 ans a également travaillé dans le domaine du divertissement en tant qu'actrice, apparaissant dans des films tels que The Longest Yard, The Day After Tomorrow et Ted 2. Lauren est également une philanthrope engagée et a fondé en 2016 une société de production et de films aériens appelée Black Ops Aviation. Elle occupe également le poste de vice-présidente du Bezos Earth Fund, une organisation axée sur la protection de l'environnement. Ces différentes facettes de sa carrière témoignent de sa polyvalence et de son engagement dans des domaines variés.