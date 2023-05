L'eau est généralement le premier choix lorsque nous avons soif, mais selon une étude de l'Université de St. Andrews en Écosse, il existe une boisson encore plus hydratante que l'eau : le lait ! Le professeur Ronald Maughan de l'École de médecine de St. Andrews a comparé les réponses d'hydratation de plusieurs boissons et a découvert que celles contenant un peu de sucre, de matières grasses ou de protéines sont plus efficaces pour maintenir l'hydratation sur une plus longue période. Le lait s'est avéré être plus hydratant que l'eau plate en raison de sa teneur en lactose (un sucre), en protéines et en matières grasses.

Ces éléments ralentissent la vidange de l'estomac, permettant une hydratation prolongée. De plus, le lait contient du sodium, qui retient l'eau dans le corps et réduit la production d'urine. Cependant, les boissons contenant des sucres plus concentrés, comme les jus de fruits ou les sodas, ne sont pas nécessairement aussi hydratantes que celles contenant moins de sucre. Leur forte concentration en sucres est diluée par un processus physiologique appelé osmose, qui attire l'eau du corps dans l'intestin grêle.

En ce qui concerne les boissons alcoolisées, l'alcool agit comme un diurétique, ce qui entraîne une production accrue d'urine. L'hydratation dépendra donc du volume total de la boisson. Par exemple, une bière entraînera moins de perte d'eau qu'un whisky en raison de la plus grande quantité de liquide ingérée.

Quant au café, son pouvoir d'hydratation dépend de la quantité de caféine consommée. Une tasse de café ordinaire, contenant environ 80 mg de caféine, serait pratiquement aussi hydratante que l'eau. Cependant, consommer plus de 300 mg de caféine, soit environ deux à quatre tasses de café, pourrait entraîner une perte de liquide due à l'effet diurétique léger et à court terme de la caféine.