Jay-Z, le rappeur et entrepreneur mondialement connu, se retrouve confronté à un nouveau problème. Rymir Satterthwaite, un homme de 30 ans, prétend être le fils secret de Jay-Z et a déposé une ordonnance du tribunal pour contraindre la star à effectuer un test ADN. Satterthwaite est déterminé à faire reconnaître son existence par le lauréat de 24 Grammy Awards et déclare qu'il n'abandonnera pas jusqu'à ce que justice soit faite.

Satterthwaite affirme que sa mère, Wanda, a eu une relation avec Jay-Z, de son vrai nom Shawn Carter, au début des années 1990, avant qu'il ne devienne une superstar mondiale. Cependant, Jay-Z, marié à Beyoncé depuis 2008, a toujours nié être le père de Satterthwaite. Les avocats du rappeur ont déclaré dans une lettre adressée au Daily Mail que les allégations avaient déjà été examinées en profondeur par les tribunaux et réfutées.

Selon les informations, lorsque Satterthwaite est né en juillet 1992, Jay-Z ne fréquentait plus Wanda. Elle a alors inscrit son amour d'enfance, Robert Graves, comme le père de Satterthwaite sur son acte de naissance. Satterthwaite, qui est lui-même rappeur en devenir, affirme que sa mère lui a révélé que Jay-Z était son véritable père lorsqu'il avait huit ans. Jay-Z a officiellement trois enfants avec son épouse Beyoncé. Leur première fille, Blue Ivy Carter, est née en janvier 2012. En juin 2017, Beyoncé a donné naissance à des jumeaux, un garçon nommé Sir Carter et une fille nommée Rumi Carter.