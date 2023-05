Ce lundi 22 mai, les Los Angeles Lakers affrontaient les Denver Nuggets en finale de Conférence Ouest. Lebron James et ses coéquipiers n’ont rien pu faire face à la puissance collective des Nuggets. La franchise californienne fut balayée (4-0) par Denver. King James a une fois de plus réalisé une performance XXL avec 40 points, 10 rebonds, 9 passes. À la fin de la rencontre, le mythique joueur était forcément déçu et il a laissé échapper des propos qui ont secoué la planète basketball.

En effet, le numéro 6 des Lakers a laissé entendre qu’il souhaite se laisser un temps de réflexion avant de prendre une décision définitive pour sa carrière. "Nous verrons ce qui se passera... Je ne sais pas. J’ai beaucoup à penser pour être honnête. Franchement, je dois réfléchir à beaucoup de choses. À titre personnel, je dois réfléchir à la suite dans le basket… Je dois penser à beaucoup de choses. À la retraite ? Je dois réfléchir" a notifié celui qui est considéré comme l’un des plus grands players de l’histoire. Lebron James envisage-t-il vraiment de mettre un terme à son immense carrière ? L’ailier a-t-il parler sous le coup de l’émotion suite à la défaite des siens ? Pour divers analystes, King James ne vas pas s’arrêter maintenant. Certains le voient évoluer sur les parquets jusqu’en 2025.

Quatre fois champion NBA, Lebron James lorgne sur les six titres de la légende Michael Jordan. Il se murmure également que le joueur des Lakers veut continuer à jouer pour avoir la possibilité de jouer aux côtés de son fils Bronny James. Ce dernier, âgé de 18 ans s’apprête à intégrer l’Université de Californie du Sud ce qui le rend éligible pour la draft en 2024.