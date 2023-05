« Changements climatiques et rôle des médias pour une population plus résiliente », c'est le thème sur lequel est basé l'atelier de formation ayant clôturé la série d'activités organisée par l'association Élan Média, dans le cadre de la célébration de la 5e édition des Journées médias du Bénin (Jmb). Lequel atelier a été ouvert par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le vendredi 26 mai 2023, à l’hôtel Bel Azur de Grand Popo.

Pour une population plus résiliente face aux changements climatiques, les médias doivent accompagner les organismes internationaux et le gouvernement par la communication. Les professionnels des médias doivent informer, éduquer et sensibiliser les citoyens pour susciter en eux, l'adoption de comportements sains pour la protection de l'environnement. Alors, pour les outiller en la matière, trois communications ont meublé l'atelier organisé par '' Élan Média ''. Les deux premières communications ont été animées par Mathieu Biaou, représentant du directeur général de l'environnement et du climat. Lesquelles communications ont essentiellement abordé les instruments internationaux de défense du climat, notamment la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification et les différentes Conférences des parties (Cop) dont la 21ème a été couronnée par l’Accord de Paris. L’objectif principal de l'Accord de Paris est de maintenir « l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels».

La troisième communication qui s'est articulée sur le financement climatique a été animée par Prisca Jimaja Abley du Fonds national pour l’environnement et le climat (Fnec). Les « Journées Média Bénin » se tiennent depuis 2015. Elles permettent de « célébrer autrement la Journée internationale de la liberté de la presse, en dehors des initiatives des faitières des associations des médias », précise Jisleine Adimi, présidente de l’association Elan média organisatrice des Journées médias du Bénin. Elle a remercié les différents partenaires de cet événement notamment Ernest Médéwanou et le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou qui est le parrain de cette édition. Les JMB constituent l'occasion propice pour que les hommes et femmes des médias du Bénin se divertissent, réfléchissent aux ajustements nécessaires pour plus de professionnalisme dans ce secteur, effectuent des activités de renforcement de capacité et attirent l'attention de l'État sur ses engagements envers la presse rappelle Zakiath Latoundji, présidente de l’Upmb. Alors, au cours de l'édition de 2023 des JMB, Malfrick Djeklounon, représentant du Cnpa a demandé au Président de l'hémicycle, l'adoption de nouvelles lois pour assainir le domaine de la presse au Bénin.

‹‹ La ratification de plusieurs protocoles et accords internationaux, le vote de la loi sur la protection de l'environnement et la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 portant Interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin sont autant de preuves de l'engagement du gouvernement béninois et de l'Assemblée nationale ››, pour la protection de l'environnement et la résiliation des changements climatiques, a déclaré le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou.