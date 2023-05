Lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, les relations se sont fortement tendues entre la Chine et les USA. Le point culminant des tensions est intervenu lorsque les deux nations se sont livrés une guerre commerciale sans merci. Le climat entre les deux superpuissances est toujours aussi pesant sous l’administration Biden surtout avec le dossier taïwanais. Ce mercredi 31 mai, les autorités chinoises ont adressé un avertissement à Washington après qu’un avion chinois ait intercepté un avion américain au-dessus de la mer de Chine méridionale la semaine dernière.

Pékin a appelé les États-Unis à mettre fin aux "actes dangereux de provocation". Au cours d’une conférence de presse, Mao Ning, le porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois a déclaré ceci : "Depuis un certain temps, les États-Unis envoient fréquemment des avions et des navires pour effectuer une reconnaissance rapprochée de la Chine, menaçant sérieusement la souveraineté et la sécurité de la Chine. Ces manœuvres provocatrices et dangereuses sont à l’origine des problèmes de sécurité maritime". Le haut commandement américain a tenu à livrer sa version des faits.

Selon l'US Air Force, c’est la Chine qui a commencé les provocations lorsqu’un avion de chasse chinois J-16 a effectué une "manœuvre inutilement agressive" en face d’un avion américain RC-135 le vendredi dernier. Selon les officiels Américains, le RC-135 n’a eu d’autres choix que de poursuivre le J-16. "Le RC-135 effectuait des opérations de routine en toute sécurité au-dessus de la mer de Chine méridionale dans l’espace aérien international, conformément au droit international" diront les responsables américains. Alors qu’il est en déplacement en Suède, le Secrétaire d’État Anthony Blinken a expliqué que cet incident vient rappeler qu’il est important de maintenir un cadre communicationnel entre les USA et la Chine pour éviter toute escalade.