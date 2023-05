Des logiciels malveillants ont été installés par la Chine dans les systèmes américains à Guam. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la révélation qui a été faite par Microsoft et la National Security Agency (NSA). Il s’agirait d’une initiative qui émane, groupe de piratage chinois parrainé par l'État, Volt Typhoon. Les logiciels espions ont été placés tant sur l'île de Guam que dans d’autres endroits aux États-Unis. Depuis plusieurs années déjà, le groupe de pirates chinois aurait perturbé dans leur fonctionnement les organisations gouvernementales ainsi que les communications, la fabrication, l'éducation et d'autres secteurs.

Ils auraient un mode de fonctionnement assez particulier selon les enquêteurs. Des outils personnalisés les aident à configurer un canal de commande et de contrôle via un proxy qui garde leurs informations secrètes, selon les enquêteurs. On retient que, la publication des informations par Microsoft et la National Security Agency (NSA) vise à aider les victimes potentielles à détecter et à supprimer le travail de Volt Typhoon. Ils mettent tout de même en garde contre la possibilité de repousser les intrusions.

Ce serait assez compliqué selon l’annonce, car cela nécessite de fermer ou de modifier les comptes concernés. Rappelons que cette information intervient dans un contexte où les deux puissances n’arrivent pas à accorder leur violon sur plusieurs sujets. La Chine avait été accusée d’espionnage il y a quelques mois après avoir fait voler au-dessus des États-Unis un ballon. L’abattage de cet objet avait suscité une vague de réactions tant dans l’opinion publique que du côté de la Chine.