Les ministres des Affaires étrangères de la zone UE et de la région Indo-Pacifique se sont rencontrés ce samedi 13 mai à Stockholm, la capitale de la Suède. Au cours de ce sommet, la question du conflit russo-ukrainien est revenue sur la table. Le représentant japonais était présent et il n’a pas manqué d’interpeller la Chine en ce qui concerne son rôle dans le soutien à la Russie. Selon Yoshimasa Hayashi, chef de la diplomatie nippone, Pékin use de divers stratagèmes pour fournir un soutien non négligeable à la Russie. Le Japon estime que la Russie et la Chine ne cesse de renforcer leur partenariat militaire.

Pour l'empire du soleil levant, le cas russo-ukrainien doit servir d’exemple au monde entier, car le même scénario pourrait intervenir dans divers endroits du globe. Le diplomate japonais a notamment fait référence aux tensions qui couvent dans la région Indo-Pacifique, particulièrement en mer de Chine méridionale. D’après Yoshimasa Hayashi, le déclenchement de la crise russo-ukrainienne a contribué à renforcer l’hostilité de Pékin envers certains pays asiatiques. "En outre, la Chine et la Russie renforcent leur collaboration militaire, notamment par des vols conjoints de leurs bombardiers et des exercices navals conjoints à proximité du Japon" a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères du Japon qui ajoute que l’empire du Milieu profite du contexte actuel pour renforcer ses activités militaires en mer de Chine orientale et surtout méridionale.

Depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, Pékin a exprimé sa volonté de neutralité et appelle régulièrement à des pourparlers entre les différents belligérants afin de trouver une porte de sortie pacifique. "Depuis l’agression de la Russie en Ukraine, la situation en matière de sécurité ici en Europe et la situation en matière de sécurité dans le Pacifique ne sont pas séparables. Il est donc très important et très significatif que les ministres européens et les ministres de la région Pacifique discutent ensemble de ces questions ici à Stockholm" a signifié Yoshimasa Hayashi.