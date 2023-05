La Chine domine la liste des pays avec le plus grand nombre de brevets déposés, une réalisation impressionnante qui souligne l'engagement du pays en matière d'innovation et de recherche. Selon les données de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), en 2021, la Chine a déposé un total de 607 758 brevets, soit 37,8 % des brevets délivrés dans le monde. Cela place la Chine loin devant les États-Unis, qui ont déposé 286 205 brevets, représentant 17,8 % du total. Le Japon suit avec 256 890 brevets, soit 16 % du total.

La domination chinoise dans le domaine des brevets s'étend sur une large gamme de secteurs. La Chine est arrivée en tête du classement dans 29 des 36 domaines au total, notamment la technologie informatique, les machines électriques et la communication numérique. Ces chiffres montrent clairement l'importance que la Chine accorde à l'innovation, ce qui pourrait, à terme, menacer la position des États-Unis en tant que leader mondial de la technologie et de l'innovation.

L'ancien président américain, Donald Trump, a récemment exprimé ses craintes quant à la possibilité que la puissance asiatique prenne la place des États-Unis. Il a déclaré que "nous serons un pays de second rang si cela se produit", faisant référence à l'éventuelle adoption du Yuan comme monnaie d'échanges commerciaux par d'autres pays dans le monde. Trump a souligné l'importance de la monnaie américaine pour maintenir la puissance et la force des États-Unis. Mais il semblerait que la Chine s'attaque à plusieurs domaines dans lesquels les USA étaient leaders incontestés.

Les chiffres relatifs aux brevets déposés montrent que la Chine est devenue un acteur majeur dans le domaine de l'innovation et de la technologie. La compétition entre la Chine et les États-Unis continuera de s'intensifier, et il est essentiel de surveiller de près les progrès de la Chine et d'évaluer les implications potentielles pour les États-Unis et le reste du monde.