Tina Turner, la reine du Rock 'n' Roll, est décédée le 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans. Elle avait amassé une fortune estimée à 250 millions de dollars grâce à sa carrière musicale impressionnante. Elle a même ajouté à sa valeur nette peu avant sa mort en signant un accord pour vendre ses droits musicaux, son image et ses droits à l'image à BMG Rights Management pour un montant rapporté de 50 millions de dollars​. La question de l'héritage de cette fortune est quelque peu compliquée. Les deux fils biologiques de Tina Turner, Craig et Ronnie, sont tous deux décédés. Craig Turner est mort en 2018 et Ronnie Turner est décédé moins de six mois avant la mort de Tina, le 8 décembre 2022​1​.

Il reste deux enfants, Ike Turner Jr et Michael Turner, qui sont les enfants du premier mari de Tina, Ike Turner. Tina les a adoptés quand ils étaient bébés pendant son mariage avec Ike. Cependant, selon Ike Jr, il n'a pas parlé à sa mère depuis près de 20 ans, et bien que Michael ait besoin de soutien médical et reçoive de l'argent de Tina, elle ne lui rend pas visite​. Il est présumé que la majorité, sinon la totalité, de la fortune de Tina Turner sera léguée à son mari de 10 ans, Erwin Bach.

Article similaire Barack Obama rend hommage à la légende de la musique, Tina Turner L'ancien président américain, Barack Obama, a rendu hommage à Tina Turner, légendaire icône de la musique, après l'annonce de son décès. Dans un tweet qui…

Le couple s'est fréquenté pendant 27 ans avant de se marier lors d'une cérémonie civile en Suisse en 2013​. Cependant, à l'heure actuelle, les détails spécifiques de la manière dont la fortune de Tina Turner sera répartie n'ont pas été révélés. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour obtenir des informations plus récentes ou plus détaillées à ce sujet. La mort de Tina Turner a été confirmée par son porte-parole dans une déclaration sur les réseaux sociaux. Sa musique et sa passion infinie pour la vie ont enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain