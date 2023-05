Dans un post incendiaire publié sur Instagram, le footballeur brésilien Vinicius Junior a dénoncé le racisme rampant dans le football espagnol, désignant la Liga comme un lieu de complaisance, voire d'encouragement à l'égard du comportement raciste. Ce message fait suite à un incident particulièrement troublant lors d'un match récent, au cours duquel Vinicius a été la cible d'abus raciste. "Ce qu'ont gagné les racistes, c'est mon expulsion. Ce n'est pas du football, c'est de la Liga.. Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga." Ces mots révèlent un constat sombre de la réalité du football professionnel en Espagne.

L'incident en question a impliqué un spectateur moquant Vinicius en imitant un singe, selon le coéquipier de Vinicius, Lucas Vazquez. Dans une escalade de tension, Vinicius a été expulsé du terrain après avoir giflé un autre joueur, Hugo Duro, un acte qui a suivi une altercation durant laquelle Vinicius était étranglé. Vinicius n'est pas le premier joueur à dénoncer le racisme dans le football espagnol, un phénomène qui persiste malgré les efforts de sensibilisation. Des footballeurs de renom tels que Dani Alves, Samuel Eto'o et Neymar ont également été victimes d'abus racistes lors de leurs carrières en Espagne.

Pourtant, les instances dirigeantes du football semblent toujours incapables de régler le problème. Selon Vinicius, la ligue et la fédération pensent que le racisme est normal, tandis que les adversaires l'encouragent. Le joueur brésilien regrette que l'Espagne, une nation qui l'a accueilli et qu'il aime, ait accepté de projeter l'image d'un pays raciste au monde entier. "Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes."

Des plaintes successives et le laxisme des autorités espagnoles

La plainte de Vinicius est un réveil brutal pour le football espagnol. Le championnat, autrefois réputé pour accueillir certains des meilleurs joueurs du monde comme Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi, est désormais associé à des actes de racisme. La question maintenant est de savoir comment la Liga, la fédération espagnole de football et d'autres instances du football vont répondre. Pour Vinicius et d'autres joueurs qui subissent des abus racistes, le moment est venu d'agir, de condamner fermement le racisme et de prendre des mesures pour l'éliminer du sport que nous aimons tous.

Dans ce combat, Vinicius se montre résolu: "Je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si c'est loin d'ici." En espérant que ce cri du coeur entraînera un changement significatif dans le football espagnol. De nombreux acteurs du monde du foot ont apporté leur soutien au Brésilien. Parmi eux, Neymar, coéquipier de Vinicius en sélection, a assuré être à ses côtés via un message publié dans sa story Instagram. Le président de la fédération brésilienne (CBF) a également exprimé son soutien à l'attaquant madrilène. Du côté du PSG, Kylian Mbappé a également apporté son soutien, affirmant que Vinicius n'était pas seul et qu'ils étaient avec lui. En Angleterre, l'ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, a déploré le manque de protection en Espagne et a appelé les autorités à agir.