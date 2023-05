Par le canal d’un communiqué, Ousmane Diallo, chercheur au bureau régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre s’est prononcé sur les derniers événements qui se sont produits à Ngor dans la capitale sénégalaise. Il a notamment condamné le recours qu’il juge « excessif » de la force par la gendarmerie. Le communiqué d’Amnesty International note que, l’usage de la force doit être proportionnel lors d’une manifestation. Il indique également l’usage d’arme à feu ne doit intervenir que dans des cas d’extrême nécessité.

« Amnesty International dénonce l’usage excessif de la force par la gendarmerie à Ngor, lors de la journée du 9 mai et durant les manifestations précédentes dans ce quartier. Amnesty International rappelle que, conformément au droit international, l’usage de la force lors du maintien de l’ordre doit être strictement nécessaire et proportionnel, et que l’utilisation des armes à feu est interdite sauf en cas de danger imminent de mort ou blessure grave », a dénoncé le communiqué.

Rappelons que, selon le bilan qui a été fait de cette situation, plusieurs blessés, d’énormes dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines ont été enregistrées lors de la dernière manifestation qui a opposé la jeunesse de la localité aux forces de l’ordre. La source de ce conflit est l’opposition de la population à l’implantation d’une brigade de gendarmerie à proximité du rond-point de la localité. Les populations auraient en effet souhaité l’érection d’un lycée en lieu et place d’une gendarmerie.