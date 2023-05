Depuis l'aube de l'exploration spatiale, la rivalité entre les grandes puissances mondiales a souvent été un moteur de progrès scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, cette compétition s'étend jusqu'à la planète rouge, Mars, où la Chine fait preuve d'un dynamisme impressionnant, talonnant de près les États-Unis. Historiquement, la NASA a été à la pointe de l'exploration de Mars, avec des missions emblématiques comme les Viking 1 et 2 dans les années 1970, et plus récemment, avec le rover Curiosity qui continue de faire des découvertes cruciales sur la planète rouge. Cependant, la Chine, avec son programme spatial en pleine expansion, fait preuve d'une détermination sans faille pour rattraper son retard. Le rover Zhurong de la mission Tianwen-1 en est un exemple frappant.

Selon une nouvelle recherche de l'Académie des sciences chinoise (CAS), le rover Zhurong a fait une découverte révolutionnaire en observant des dunes riches en sel dans la région d'Utopia Planitia qui montraient des fissures et des croûtes, indiquant la possible présence d'eau aussi récemment que quelques centaines de milliers d'années. Cette découverte, qui remet en question notre compréhension actuelle de l'histoire hydrologique de Mars, montre clairement que la Chine est en train de se hisser au niveau des États-Unis en matière d'exploration martienne.

Le rover Zhurong, qui a atterri sur Mars en mai 2021, a dépassé sa durée de vie prévue de 90 jours martiens (sols), ou 93 jours terrestres, et a continué à explorer la surface de Mars pendant près d'un an avant d'entrer en hibernation. Pendant ce temps, il a parcouru 1 921 mètres (1,194 mile) à la surface de la planète rouge. Ces réalisations, ainsi que la récente découverte, témoignent de l'expertise technique croissante de la Chine dans l'exploration spatiale.

Il convient de noter que cette compétition entre la Chine et les États-Unis sur Mars n'est pas seulement une question de prestige national. Elle a également des implications scientifiques majeures. Les découvertes faites par les rovers chinois et américains contribuent à notre compréhension globale de Mars et ouvrent la voie à de futures missions humaines sur la planète rouge.

Même si la NASA a actuellement une avance considérable en matière d'exploration martienne, la récente découverte de la Chine montre que la course à la connaissance de Mars est loin d'être terminée. Ainsi, même sur Mars, la Chine talonne les États-Unis, promettant une compétition passionnante et bénéfique pour l'avancement de la science spatiale.