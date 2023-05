Cela fait plusieurs années que la Corée du Nord fait l’objet de sanctions internationales. Ces dernières qui ont pour but de freiner son développement sur le plan nucléaire, ont plongé le pays notamment dans une grande crise économique. Cependant, les autorités américaines pensent que Pyongyang a trouvé un moyen de contourner ces mesures punitives. Elles pensent en effet que la Corée du Nord consent beaucoup d’efforts pour envoyer des ouvriers du domaine des technologies à l’étranger. Cela, d’après elles, alors qu’elle utilise notamment les cyberattaques pour contourner les sanctions internationales et financer ses programmes en matière d’armement.

« Elle pourrait envoyer des ouvriers supplémentaires »

Ce point de vue est partagé par le représentant spécial adjoint des États-Unis pour la République populaire démocratique de Corée, Jung Pak. Pour lui, « il s'agit d'une industrie en croissance, car comme nous voyons la RPDC ouvrir potentiellement ses frontières, elle pourrait envoyer des ouvriers supplémentaires dans toutes les régions du monde pour générer des revenus ». Séoul et Washington estiment que Pyongyang est forcé de changer de stratégie pour contourner les sanctions internationales visant ses efforts sur le plan nucléaire. D’après eux, la Corée du Nord s’appuie sur des milliers de programmeurs envoyés surtout en Chine et en Russie, avant la fermeture des frontières durant la crise de covid-19.

Ils estiment également que ces travailleurs peuvent contribuer à des cyberattaques et des vols de cryptomonnaies, qui en 2022, ont permis à l’État nord-coréen de gagner près de 1,7 milliard de dollars. Pour rappel, ces informations interviennent après que les USA ont défié la Corée du Nord, en dépit de ses avertissements. Hier jeudi 25 mai 2023, Séoul et Washington ont mené des exercices militaires à proximité de la frontière sud-coréenne. La Corée du Nord avait généralement réagi à ces exercices conjoints en menant des tests de missiles et d'autres armes.