Les Ukrainiennes qui se préparent à aller au front peuvent être redoutables, même sans armes à feu ou grenades. Selon un chef de groupe de résistance, ces femmes sont capables de tu3r des Russes en utilisant uniquement des "fournitures de bureau". Olena Biletska, fondatrice de la Garde des femmes d'Ukraine, se vante que certaines membres du groupe peuvent combattre et tuer avec des objets banals tels que des ustensiles d'écriture. Dans une interview avec le correspondant de guerre Tim Mak, elle déclare : "Nous avons des femmes qui peuvent tuer des individus avec des fournitures de bureau, vous savez, comme un crayon ou un stylo... ce ne sont pas seulement des fusils ou des armes à feu, mais des objets disponibles dans un magasin de fournitures de bureau."

La Garde des femmes ukrainiennes a été fondée par Biletska en 2014 dans le but de préparer les femmes à la guerre. Depuis sa création, plus de 60 000 femmes ont été formées, selon les informations fournies par Mak. Bien que la plupart des cours dispensés par la garde se concentrent sur le combat, les étudiantes, que Biletska appelle les "Amazoniens" d'après Mak, apprennent également à fournir des soins médicaux sur le champ de bataille, à apporter un soutien humanitaire et à collecter des informations de renseignement.

Biletska a confié à Mak qu'elle espère enseigner aux stagiaires de la garde qu'ils sont capables de tout accomplir. Cette mentalité d'autonomisation et de confiance en soi est un aspect crucial de la formation dispensée aux femmes ukrainiennes, qui sont prêtes à relever les défis qui se présentent à elles sur le front. Selon les statistiques de l'ambassade américaine, plus de 60 000 Ukrainiennes servent actuellement dans l'armée du pays. En octobre 2022, environ 8 000 femmes occupaient des postes d'officiers au sein de l'armée ukrainienne, comme l'a rapporté Social Europe. Les femmes soldats font face à des défis déchirants dans la lutte contre l'invasion russe, mais elles montrent une détermination et un courage inébranlables dans leur combat pour défendre leur patrie.