Le procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr cristallise actuellement toutes les attentions au Sénégal. Cette affaire judiciaire pourrait constituer un grand tournant dans la carrière politique du leader du PASTEF. Pour divers experts, Ousmane Sonko peut être considéré comme l’un des favoris de la présidentielle de 2024. Cependant, ses démêlées avec la justice pourraient jouer en sa défaveur. Alors qu’il s’est retiré depuis quelques jours dans son fief de Ziguinchor, l’opposant sénégalais s’apprête à regagner la capitale Dakar. Ses fervents sympathisants se mobilisent pour l’accompagner.

Selon des médias locaux, Ousmane Sonko se fera accompagner par une grande foule jusqu’à sa sortie de Ziguinchor. L’itinéraire est connu et certains sympathisants ont même décidé de mobiliser leurs propres moyens pour accompagner le maire de Ziguinchor jusqu’à Dakar. Au cours de sa dernière apparition médiatique, le fondateur du PASTEF avait lancé un vibrant appel aux jeunes afin qu’ils s’engagent selon lui à la "dictature rampante" de Macky Sall. Ousmane Sonko se dit être victime d’une machination politique qui ne dit pas son nom et dont le seul but est de l’écarter de la course à la présidentielle.

Adji Sarr est passé devant les juges et elle a livré un témoignage déroutant sur sa relation supposée avec l’opposant sénégalais. Elle a livré des détails sur la manière dont Ousmane Sonko l’aurait agressé sexuellement à plusieurs reprises. La délibération de ce procès ultra médiatique est attendue pour ce 1 juin. Ousmane Sonko joue sa place pour la présidentielle et le Sénégal retient son souffle dans l’espoir que les tensions ne exacerbent pas.