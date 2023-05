Lors de la cérémonie de clôture du seminaire programmatique des cadres du Parti pour la République des progrès ce dimanche 7 mai, Déthié Fall, candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a promis de supprimer le délit d’offense au chef de l’Etat en République du Sénégal, dès son accession au pouvoir. Le désir de la suppression de ce délit émanerait de sa volonté d'empêcher que la justice sénégalaise soit un instrument du gouvernement et qu'elle soit impartiale peu importe le camp politique de chaque individu.

‹‹ Sur le plan de la justice, notre ambition est de faire du Sénégal un pays où la justice sera impartiale et équidistante ; une justice qui sera un véritable contre pouvoir et dontson action ne sera dictée que par l’éthique et la déontologie. Je m’engage à supprimer le délit d’offense au Chef de l’Etat ››, a déclaré Déthié Fall, candidat déclaré aux élections présidentielles de 2024 au Sénégal.

En effet, nombreux sont les journalistes et activistes qui ont fait la prison au Sénégal, suite à des poursuites judiciaires pour ‹‹ offense au chef de l’Etat ››. Toujours en matière de justice au Sénégal, Déthié Fall promet de ‹‹ renforcer les organes de contrôle de la bonne gouvernance afin qu’ils puissent disposer de l’autonomie de saisir directement la justice sans autorisation de l’exécutif ››.