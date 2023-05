Evguéni Prigojine, le controversé chef du groupe mercenaire russe Wagner, n'est pas étranger aux débats publics virulents. Il ya quelques heures, il a secoué son propre camp en demandant aux procureurs d'examiner les "crimes" commis par de hauts fonctionnaires de la défense russe avant et pendant l'invasion de l'Ukraine. Ces accusations, qui ont été lancées après des mois de conflit ouvert avec le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou et d'autres hauts fonctionnaires, pourraient avoir des implications majeures pour l'unité et l'intégrité du front militaire russe.

Dans sa démarche pour obtenir justice, Prigojine a envoyé des lettres au comité d'enquête et au bureau du procureur de la Fédération de Russie. "J'ai demandé de vérifier le fait de la commission d'un crime lors de la préparation et lors de la conduite de l'opération militaire spéciale par une série de hauts fonctionnaires du ministère de la Défense", a déclaré Prigojine, cité par Reuters. Il a cependant précisé que ces lettres ne seront pas publiées, insistant sur le fait que "les autorités d'enquête s'en occuperont".

Article similaire Mali: un camp russe attaqué par des djihadistes? Une attaque de présumés djihadistes contre un camp russe abritant des instructeurs militaires aurait eu lieu ce jour samedi 22 avril 2023, dans la ville…

La réaction du ministère de la Défense n'a pas été immédiate, une absence de réponse qui soulève des interrogations quant à l'impact de ces accusations sur la cohésion du camp militaire russe. La polémique pourrait également influencer le rôle futur de Prigojine lui-même au sein du système de sécurité russe. Ce n'est pas la première fois que Prigojine s'oppose à son propre camp, mais l'ampleur de ses accusations actuelles est sans précédent.

Cette polémique intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par une attaque de drones sur Moscou. Hier, Prigojine s'en est violemment pris au ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, lors d'une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram. Il a critiqué le ministère pour son incapacité à prévenir l'attaque de drones, l'accusant d'inaction et d'indifférence face à la menace que représentent ces drones pour Moscou.

La suite de cette affaire sera certainement suivie de près, tant en Russie qu'à l'étranger. Elle pourrait donner un aperçu des tensions internes au sein du camp militaire russe et de l'efficacité de ses structures de commandement. La réaction du gouvernement face à cette attaque interne sera déterminante pour l'avenir politique de Prigojine et pour la solidité du front russe face à une pression internationale croissante.