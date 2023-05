Sadio Mané pourrait quitter le Bayern Munich au cours de la prochaine saison. L’information a en effet été rapportée par le média allemand Bild. Selon les différentes précisions apportées sur cette situation, il s’agirait d’un réaménagement technique voulu par le sélectionneur Thomas Tuchel. Serge Gnabry serait dans la même situation que l’international sénégalais. Tout ceci intervient après la série de polémiques qu’a traversée l’attaquant sénégalais.

Venu au sein du club allemand avec un contrat de 32 millions d'euros, Sadio Mané a été secoué au cours de ces dernières semaines par sa bagarre avec Leroy Sané. Selon le média allemand, le Bayern Munich serait prêt à échanger Victor Osimhen contre Sadio Mané. Le club anglais Chelsea aurait également manifesté le désir de récupérer le Sénégalais. Quant à Serge Gnabry, les autorités du Bayern Munich ne pensent pas vraiment qu’il pourrait améliorer ses performances.

Le club allemand est prêt à se séparer de lui. Rappelons que, Sadio Mané a quitté Liverpool il y a presque un an. Mais quelques mois plus tard, le bilan n’aura pas été à la hauteur des attentes. Notons également que, la récente bagarre avec Leroy Sané a contribué aux déboires du joueur sénégalais. Dans la presse allemande, il est accusé d’avoir disjoncté et cassé la lèvre de l’Allemand. Sadio Mané serait entré dans une colère noire après un échange.