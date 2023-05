Louis Ndong, un agent de sécurité à la société de gardiennage " Falcon Security '' a été confondu aux gendarmes et lynché à mort lors des récents affrontements entre la jeunesse de Ngor et les forces de l'ordre en République du Sénégal. De source locale, la victime aurait pris service ce même jour qu'elle a été tuée. ‹‹ La victime avait quitté son poste de travail pour aller au chevet de son épouse, domiciliée à Yoff Tonghor, lorsqu’elle avait rencontré un groupe de manifestants qui l’avaient confondu, du fait de son accoutrement, à un élément infiltré de la gendarmerie », informe le procureur de la République à travers un communiqué.

Alors qu'il était attaqué par les populations en furie, Louis Ndong leur répétait qu'il n'était qu'un argent de sécurité. Mais ses bourreaux ont fait la sourde oreille jusqu'à lui ôter la vie. « C’est ainsi qu’ils se sont pris à lui en le battant à mort alors qu’il ne cessait de leur rappeler en vain qu’il n’était qu’un vigile et non un gendarme ››, informe le communiqué. La Section des recherches et la brigade de gendarmerie de la Foire ont entamé une enquête qui a permis de mettre la main sur deux d'entre des présumés auteurs. Les investigations se poursuivent afin que toutes les personnes impliquées dans l'assassinat de Louis Ndong soient déposées derrière les barreaux. Pour rappel, ces affrontements ont été engendrés par l’opposition de la population à l’implantation d’une brigade de gendarmerie au lieu d'un lycée à proximité d'un rond-point de la localité.