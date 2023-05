Des milliers de sénégalais se sont manifestés vendredi 12 mai dernier contre un troisième mandat de Macky Sall. Cette manifestation a été organisée par la Plateforme des forces vives de la Nation F24. Laquelle plateforme regroupe des organisations de la société civile, une centaine de partis d'opposition et des syndicats.

Munis de drapeaux aux couleurs du Sénégal et des pancartes qui véhiculent différents messages, des milliers de Sénégalais ce sont rassemblés vendredi 12 mai à la place de la nation pour dénoncer principalement, les « dérives du pouvoir de Macky Sall » et pour dire non ‹‹ à la troisième candidature illégale anticonstitutionnelle et illégitime de Macky_Sall ». Les sénégalais pensaient avoir terminé avec le problème de troisième mandat depuis 2011-2012 où ils ont lutté contre la 3e candidature de Abdoulaye Wade. Ces manifestations avaient coûté la vie à 17 personnes.

Les manifestants de ce vendredi veulent que Macky Sall respecte Constitution notamment en son article 27 qui stipule que personne ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Ils réclament également une justice juste et impartiale et non une justice instrumentalisée par les hommes du pouvoir. Certains manifestants pensent que le leader de Pastef est la personne parfaite pour succéder à Macky Sall et que c'est justement la raison pour laquelle le régime en place complique la vie à Ousmane Sonko « Personne ne peut empêcher Sonko de se présenter à la Présidentielle de 2024 », « No Justice No Peace »; « Sauvons notre démocratie », ce sont entre autres les mots des manifestants.