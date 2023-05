Ousmane Sonko, leader du parti politique Pastef Les Patriotes et maire de Ziguinchor, s'est récemment exprimé sur le traitement injuste qu'il dit avoir subi de la part des forces de l'ordre sénégalaises. Selon Sonko, ses deux téléphones, son arme (dont il détenait l'autorisation) et son sac contenant toutes ses affaires ont été confisqués lors d'une arrestation qui s'est produite hier. Sonko a déclaré que ces actions étaient une manifestation claire d'injustice, en pointant le président Macky Sall et sa tendance habituelle à le cibler. Il a également dénoncé ce qu'il perçoit comme une menace croissante à la liberté dans le pays.

Dans une déclaration adressée à ses militants, Sonko a décrit comment il a pris la décision de commencer une "caravane de la liberté", visant à sensibiliser les Sénégalais sur les enjeux actuels du pays. Cette caravane a permis à Sonko et à son parti de visiter différentes localités, malgré ce qu'il décrit comme des tracasseries policières. Avec des informations sur de potentielles attaques contre sa personne, Sonko a choisi de quitter Ziguinchor par la route, en passant par la Gambie. Il a également mentionné un incident à Koungheul où, selon lui, il a été arrêté illégalement et ses affaires personnelles confisquées.

Article similaire L'Iran dénonce une stratégie de Zelensky pour avoir plus d'armes Dans une récente vidéo sous-titrée en persan, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé le rôle des drones Shahed 136 utilisés pour des attaques meurtrières…

Cet incident a provoqué des tensions, des affrontements ayant éclaté près du domicile de Sonko dans la cité Keur Gorgui. Des véhicules, dont certains appartenant à des voisins, ont été incendiés devant la résidence de Matar Bâ, ancien ministre des sports et actuel chef de cabinet du président de la république. Les allégations de Sonko ont suscité un soutien significatif, avec des manifestations en son nom éclatant dans tout le pays. Ces manifestations de soutien sont le signe d'une profonde frustration envers ce que de nombreux Sénégalais considèrent comme un abus de pouvoir de la part du gouvernement actuel.

Ces événements surviennent dans un climat politique tendu au Sénégal, où des accusations de répression et de censure contre les opposants politiques sont courantes. La situation actuelle souligne l'importance du respect des droits de l'homme et des libertés civiles, non seulement au Sénégal, mais dans tous les pays.