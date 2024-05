Cette puissance encense le Sénégal

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Le Sénégal se dresse comme un phare de progrès, de stabilité et d’innovation sur la scène internationale. Depuis son indépendance en 1960, le pays de la Teranga a tracé une voie singulière, conjuguant tradition et modernité, stabilité politique et dynamisme économique. Sous la houlette de dirigeants visionnaires, le pays d’Afrique de l’Ouest a érigé la démocratie en principe fondamentale et s’est engagé sur la voie du développement durable.

Bassirou Diomaye Faye a succédé à Macky Sall et il compte renforcer la position du Sénégal au sein du concert des nations. L’ambition du Sénégal sur la scène internationale dépasse largement ses frontières géographiques. Le pays s’est résolument positionné comme un leader en matière de paix et de sécurité. Cette diplomatie proactive a valu au Sénégal une reconnaissance mondiale en tant que partenaire fiable et constructif dans la résolution des crises.

C’est dans cet ordre d’idée que le président de la Corée du Sud, monsieur Yoon Suk Yeol a dépêché une mission diplomatique au Sénégal pour rencontrer Bassirou Diomaye Faye. Les représentants coréens ont transmis une invitation au président sénégalais pour assister au prochain sommet Corée-Afrique. Au cours d’un entretien médiatique, Abdou Salam Diallo, l’ambassadeur du Sénégal en Corée du Sud, a indiqué que le Sénégal est un grand pays ambitieux qui est en phase avec les défis actuels du monde.

Selon le diplomate sénégalais, le pays du matin calme souhaite établir une coopération fructueuse avec le pays de la Teranga. « La Corée du Sud témoigne d’une profonde estime envers le Sénégal et offre un éventail de possibilités tant pour notre pays que pour l’Afrique dans son ensemble« dira Abdou Salam Diallo qui affirme que son pays doit saisir l’occasion de prendre part au sommet Corée-Afrique pour renforcer son leadership international.

Le Sénégal brille à travers son soft power. Avec sa riche culture, sa musique envoûtante, sa littérature vibrante et son artisanat artisanal, le Sénégal exerce une influence subtile, mais profonde sur la scène mondiale. De Dakar à Saint-Louis, en passant par les villages les plus reculés, l’art et la culture sénégalais incarnent l’âme vibrante de l’Afrique, attirant les regards du monde entier.