L’opposant sénégalais Ousmane Sonko a une fois encore défié la justice sénégalaise. En effet, il a fait savoir qu’il ne se présentera pas au Tribunal de Dakar ce lundi dans le cadre de l’affaire qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang. Selon les précisions apportées par le média Pressafrik.com, l’homme politique sénégalais a fait savoir qu’il en sera désormais ainsi tant que la justice de son pays ne prendra toutes les dispositions pour assurer sa sécurité.

« Ce n’est plus de la justice mais du banditisme judiciaire. J’ai décidé dans le cadre de ma campagne de désobéissance civile de ne plus collaborer avec la justice. Si la justice ne peut pas m’assurer la sécurité je ne répondrai pas la convocation. J’ai pris cette décision ferme et je l’assume », avait-il déclaré formellement. Il a également profité de cette occasion pour lancer un appel à l’endroit de ses détracteurs.

« Je ne suis pas Khalifa Sall, encore moins Karim Wade. Si vous décidez de m’empêcher d’être candidat, vous serez responsables de tout ce qui s’ensuivra. Ce projet nous tient à coeur », a-t-il prévenu. Rappelons qu’avant cet appel, Ousmane Sonko avait déjà posé un acte au cours de la semaine écoulée pour défier la justice de son pays.

Sur Facebook, le leader du Pastef a fait une publication dans laquelle il annonce être sorti du pays pour la première fois depuis 2021. En effet, il faisait l’objet d’une interdiction de quitter le pays suite à son inculpation pour viols. Mais l’homme politique sénégalais, pour défier la justice de son pays, a décidé de passer par la Gambie pour rallier Ziguinchor. Il a dévoilé la nouvelle par le biais de la publication qu’il a faite sur Facebook.