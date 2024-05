Ce milliardaire maghrébin dégringole dans le classement Forbes Middle East

Issad Rebrab - © Photo Ons Abid pour Jeune Afrique

La notoriété des fortunes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) est un sujet scruté avec attention chaque année par le magazine Forbes Middle East, qui vient de révéler son classement annuel des 28 plus grandes fortunes de la région. Cette édition, marquée par des changements significatifs, témoigne d’un mouvement inattendu dans le paysage financier de la région, notamment avec la chute spectaculaire de la fortune d’un des magnats les plus en vue : Issad Rebrab, PDG de Cevital.

Autrefois figure emblématique du top 3 du classement, Issad Rebrab se voit désormais relégué à la 17e place, avec une fortune évaluée à 2,5 milliards de dollars. Cette régression abrupte constitue un revirement pour l’homme d’affaires algérien, qui en avril 2022, trônait à la deuxième place du classement avec une fortune estimée à 5,1 milliards de dollars. Même en 2023, malgré une légère perte de 500 millions de dollars, il conservait une position enviable en tant que deuxième homme le plus riche de la région MENA, avec une valeur nette de 4,6 milliards de dollars. Cependant, l’année 2024 a été marquée par un déclin drastique, réduisant sa fortune de moitié et le reléguant dans le bas du classement.

Publicité

Les raisons précises de cette chute vertigineuse demeurent floues, Forbes Middle East n’ayant pas explicité les causes de ce déclin. Cependant, plusieurs facteurs pourraient avoir contribué à cette situation. La conjoncture économique mondiale, les fluctuations des marchés financiers ainsi que les problèmes internes rencontrés par Cevital après le départ d’Issad Rebrab de sa direction pourraient être parmi les facteurs explicatifs.

Cette dégringolade de la fortune d’Issad Rebrab intervient dans un contexte où la richesse des milliardaires dans le monde et dans la région MENA affiche une tendance haussière. Avec un nombre record de 2 781 milliardaires dans le monde, dont 141 nouveaux venus par rapport à l’année précédente, la richesse cumulée de ces individus atteint un montant sans précédent de 14’200 milliards de dollars, soit une augmentation de 2 000 milliards par rapport à l’année précédente. Dans la région MENA, la richesse collective des milliardaires s’élève à 100,9 milliards de dollars.

Parmi les personnalités marquantes de ce classement, Pavel Durov, fondateur de l’application de messagerie Telegram, s’impose comme l’homme le plus riche du Moyen-Orient avec une fortune nette de 15,5 milliards de dollars, dépassant ainsi les 11,5 milliards de l’année précédente. De même, Nassef Sawiris, milliardaire égyptien, maintient son titre d’Arabe le plus riche avec une valeur nette de 8,8 milliards de dollars, soit une augmentation notable par rapport à l’année précédente.

Les Émirats arabes unis se positionnent en tête de ce classement avec le plus grand nombre de milliardaires, affichant une richesse cumulée de 55,1 milliards de dollars. Notamment, sept des milliardaires émiratis sont d’origine indienne. Le Liban, quant à lui, compte six milliardaires pour une valeur nette combinée de 11,8 milliards de dollars, tandis que l’Égypte, avec cinq milliardaires, totalise une richesse cumulée de 18,4 milliards de dollars.