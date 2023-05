Dans une tragique tournure des événements, une femme de 95 ans a été tasée par la police dans une maison de retraite et est décédée des suites de ses blessures en Australie. La victime, nommée Clare Nowland, se serait promenée dans la maison de retraite avec un couteau avant que la police ne soit appelée à intervenir. Après l'incident, Mme Nowland a succombé à ses blessures "entourée de sa famille et de ses proches". Selon les autorités, la nonagénaire a subi une fracture du crâne et une grave hémorragie cérébrale après être tombée et s'être cognée la tête. Les blessures ont finalement conduit à sa mort, suscitant un tollé public et des questions sur l'utilisation de la force par la police.

L'officier impliqué dans l'incident a été suspendu et sera traduit en justice début juillet. Les charges retenues contre lui comprennent des voies de fait causant des lésions corporelles réelles et des voies de fait simples. L'identité de l'officier n'a pas été immédiatement divulguée, et l'enquête sur l'incident est en cours.

Dans un communiqué publié à la suite de l'incident, la famille de Mme Nowland a décrit la défunte comme "un membre très respecté, très aimé et généreux de sa communauté locale" et la "matriarche aimante et douce de la famille Nowland". La mort de Clare Nowland a laissé un vide non seulement dans sa famille, mais aussi dans la communauté locale où elle a été une figure respectée pendant de nombreuses années.