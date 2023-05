Dans une récente déclaration publique, Tina Glamour, la mère du regretté artiste DJ Arafat, a pris la défense de sa belle-fille Carmen Sama, contre les accusations selon lesquelles elle aurait trompé DJ Arafat avec son ami Olokpatcha, allant jusqu'à prétendre que Rafna, la fille d'Arafat, serait le fruit de cette liaison. Tina Glamour a fermement démenti ces allégations, affirmant que Rafna est bel et bien la fille de son fils, Houon Ange Didier. Tina Glamour a exprimé sa préoccupation pour le bien-être de sa petite-fille Rafna, âgée de seulement cinq ans, impliquée malgré elle dans cette polémique. Elle a appelé les personnes impliquées à laisser Rafna en paix, soulignant qu'elle est encore trop jeune pour comprendre la situation difficile dans laquelle elle se trouve. La mère de DJ Arafat a demandé de la compassion envers la petite fille qui fait face à la perte de son père.

« Laissez ma petite fille Rafna en paix. Ayez pitié de cette petite qui n’a que 5 ans et qui ne réalise pas encore que son père ne vit plus. Si vous êtes issus de parents incertains, ne prenez pas votre cas pour une généralité. Je peux me fâcher un moment contre Carmen. Mais elle n’est pas ma camarade. Je ne peux pas l’accuser d’avoir trompé mon fils. Rafna est bel et bien la fille de mon fils Houon Ange Didier » a-t-elle lâché.

Elle invite ainsi ceux qui ont des doutes sur leurs propres origines à ne pas généraliser leur situation à celle des autres. Tina Glamour soutient fermement que Rafna est la descendance directe de DJ Arafat et qu'il est essentiel de respecter cette vérité.