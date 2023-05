L'icône de la musique, Tina Turner, s'est éteinte le 24 mai de causes naturelles, a déclaré jeudi son représentant au Daily Mail. Elle avait 83 ans. La chanteuse légendaire, mieux connue pour des tubes comme "Proud Mary", a lutté contre plusieurs problèmes de santé dans les dernières années de sa vie, notamment un accident vasculaire cérébral, un cancer intestinal et une insuffisance rénale​​. Deux mois seulement avant son décès, Turner avait admis être en "grand danger" en raison de sa bataille contre une maladie rénale. "Mes reins sont victimes du fait que je ne réalise pas que mon hypertension aurait dû être traitée avec la médecine conventionnelle", a-t-elle partagé sur Instagram le 9 mars.

Elle a souligné le danger qu'elle a couru en refusant de faire face à la réalité de la nécessité d'un traitement médical quotidien et à vie. "Pendant trop longtemps, j'ai cru que mon corps était un bastion intouchable et indestructible", a-t-elle révélé. Dans le documentaire de 2021 intitulé "Tina", Turner avait révélé une série de problèmes de santé physique et mentale qu'elle a rencontrés tout au long de sa vie. Outre les défis de santé précédemment mentionnés, elle a été diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique, une conséquence de la violence domestique qu'elle a subie pendant son mariage avec son premier mari et partenaire de musique, Ike Turner.

"J'ai eu une vie abusive, il n'y a pas d'autre moyen de raconter l'histoire. C'est une réalité. C'est une vérité. C'est ce que vous avez, alors vous devez l'accepter", a déclaré Tina à l'époque. Ces expériences traumatisantes ont laissé une marque indélébile sur sa vie, mais n'ont pas empêché Turner de devenir une figure emblématique de la musique et une inspiration pour des générations de fans et d'artistes. Tina Turner a laissé un héritage impressionnant dans le monde de la musique. Malgré les défis de santé qu'elle a affrontés, elle est restée une figure résiliente et déterminée jusqu'à la fin. Sa musique et son esprit vivront à travers ses nombreux admirateurs à travers le monde.