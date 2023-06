En réponse à une accusation d'infidélité lancée par son mari, le rappeur Offset, Cardi B a brisé le silence de façon spectaculaire. La rappeuse primée aux Grammy a utilisé Twitter ce lundi pour réfuter l'allégation que son mari a partagée plus tôt dans la journée dans une story Instagram maintenant supprimée. «Tout d'abord, permettez-moi de dire», a commencé Cardi en chanson, «Tu ne peux pas m'accuser de toutes les choses dont tu sais que tu es coupable. Chante avec moi ! Et je vois qu'il est facile pour toi de tout me reprocher. Oui, chéri !»

L'intervention de Cardi B n'était pas seulement une réfutation, mais aussi une critique sévère d'Offset, le membre de Migos. «Écoutez», a-t-elle poursuivi, s'adressant directement à ses auditeurs, «ne prêtez pas attention à cet homme de campagne». Cardi B a insisté sur le fait qu'Offset était «en spirale et pensait des trucs» qui ne sont pas vrais. La rappeuse de 30 ans a également réitéré sa notoriété et son image publique dans sa défense. «Voyons, maintenant. Je suis Cardi B, n—a. Je pense que parfois les gens oublient que je suis Cardi B», a-t-elle déclaré.

«Si je donnais ce Vag** à quelqu'un, ça se saurait. Je ne suis pas n'importe qui». Elle a expliqué qu'elle n'était pas en position de flirter avec un homme "régulier" car il "raconterait au monde entier". D'autre part, elle a soutenu qu'elle ne pouvait pas dormir avec quelqu'un "de l'industrie" parce qu'ils "raconteraient, eux aussi". L'artiste a conclu sa réplique en s'adressant directement à Offset, exigeant qu'il «arrête de faire l'idiot». «C'est quoi ce bordel? Arrête de jouer», a-t-elle conclu. «C'est tout ce que je vais dire parce que vraiment, soyons sérieux».