La polémique autour des Grammys se poursuit. Malgré les propos du rappeur Quavo qui a nié s'être battu contre son ex-collègue des Migos, Offset, la femme de ce dernier a été vue en train de les séparer d'après une vidéo diffusée par Entertainment tonight. En effet, la vidéo obtenue par Entertainment Tonight montre Cardi B, la femme d'Offset, en train de tenter de calmer les deux hommes en criant que "les deux ont tort" et demandant à l'un des deux de se taire, sans que l'on ne sache à qui elle s'adressait réellement.

Interrogée par un reporter d'Entertainment Tonight, Cardi a nié tout problème, affirmant que le seul problème qu'elle ait réglé était celui de sa tenue. Cependant, cette altercation a été filmée et confirme les informations de TMZ selon lesquelles une bagarre a éclaté entre Quavo et Offset peu avant la performance de Quavo en hommage à Takeoff. Malgré les démentis d'Offset sur les réseaux sociaux, plusieurs témoins affirment que la bagarre a été initiée par Quavo. Lors de la cérémonie, Quavo a interprété un hommage émotionnel à Takeoff, un autre membre du groupe tué en novembre 2022, lors de la cérémonie. Lire Le rappeur Offset nie s’être battu avec Quavo aux Grammys

Le groupe Migos, formé en 2008 par Takeoff, Quavo et Offset, a connu un grand succès dans le monde de la musique. Ils ont sorti leur première mixtape en 2011 et ont été nommés aux Grammy Awards pour leur chanson "Bad and Boujee" et leur album Culture en 2018. Cependant, en août 2022, le groupe a décidé de poursuivre des projets séparés, avec Quavo et Takeoff sortant leur premier album en duo et Offset publiant sa propre musique solo.

L'altercation entre Offset et Quavo a été capturée à la Crypto.com Arena lors des Grammy Awards 2023, malgré les efforts de Cardi pour la calmer. Les détails exacts de l'altercation sont encore incertains, mais les témoins affirment que c'était Quavo qui avait commencé la bagarre.