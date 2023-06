Suite aux affrontements mortels enclenchés en République du Sénégal depuis jeudi 1er juin dernier, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Antonio Guterres invite tous les acteurs concernés au calme et à la retenue, à travers un message transmis par l'un de ses porte-paroles vendredi dernier. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) « appelle au calme » et à « la retenue » en République du Sénégal où des violences ont éclaté notamment à Dakar et à Ziguinchor, dans le sud du pays.

Cette manifestation violente est survenue après la condamnation du principal adversaire de l' actuel président sénégalais Macky Sall. En effet, le leader de Pastef Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. « Il condamne fermement l’utilisation de la violence, appelle au calme et exhorte tous les acteurs à exercer de la retenue », a déclaré vendredi 02 juin 2023, Farhan Haq, porte-parole adjoint d’Antonio Guterres.

Coupure d'internet au Sénégal : L'appel d’Amnesty International à Macky Sall Au Sénégal, les derniers mouvements d’humeur enregistrés dans le pays continuent de susciter des réactions. En effet, Samira Daoud, directrice régionale du bureau d’Amnesty International…

L'ONU n'est pas la seule organisation internationale à réagir face à ces affrontements qui ont déjà emporté la vie de 09 personnes. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), « condamne fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les biens publics, les propriétés privées et troublé l’ordre public ». Quant à l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA, invite au « respect du droit des citoyens à exercer leurs droits de liberté d’expression et de manifestation ». Il recommande une résolution pacifique des différends.