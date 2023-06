Lors du 22e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) à Lusaka, en Zambie, le président du Kenya, William Ruto, a plaidé pour l'introduction d'une monnaie unique africaine. Il soutient que cette mesure, en supprimant les multiples monnaies existantes, faciliterait considérablement les échanges commerciaux sur le continent. "L'Afrique a besoin d'une monnaie unique.", a déclaré M. Ruto ce 8 juin, soulignant l'impossibilité actuelle de mener des échanges sans difficultés dues à la multiplicité des monnaies et des barrières financières. Cette proposition s'inscrit dans le cadre de l'aspiration de Ruto à une intégration régionale accrue, une notion qu'il a liée à l'idée d'une prospérité future pour le COMESA.

Ce bloc économique, qui compte 580 millions de citoyens et un produit intérieur brut combiné de plus de 720 milliards de dollars, a organisé le sommet sous le thème de l'"Intégration économique pour un COMESA prospère, ancré sur l'investissement vert, la valeur ajoutée et le tourisme". La question de l'intégration régionale a été répercutée par d'autres dirigeants présents.

Un milliardaire nigérian réalise un exploit unique sur le continent La première puissance économique africaine, le Nigéria, a vu la fortune d’un de ses riches hommes d’affaires faire un important bond. Il s’agit, en effet,…

Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a averti que la région ne pouvait plus se permettre de retarder l'intégration, évoquant le potentiel colossal du commerce intra-COMESA et la croissance future de la demande de produits à valeur ajoutée. Parallèlement, Abdel Fattah al-Sissi, président du COMESA et de l'Égypte, a appelé à une meilleure collaboration pour faciliter la circulation des biens et des personnes dans la région.

De son côté, le président zambien Hakainde Hichilema, hôte du sommet, a insisté sur le fait que la paix et la stabilité étaient des conditions préalables au développement socio-économique. À cet effet, il a été officiellement intronisé à la présidence du bloc par M. al-Sissi lors du sommet. En outre, il a été annoncé que la région dispose encore de 100 milliards de dollars de potentiel commercial et d'investissements inexploités, comme l'a souligné la secrétaire générale du COMESA, Chileshe Kapwepwe.