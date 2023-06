Dans le domaine de l'armement, la Chine annonce une réalisation marquante. Selon un récent rapport de recherche chinois, une nouvelle méthode de synthèse permettrait d'accroître de manière significative la stabilité du CL-20, l'explosif non nucléaire le plus mortel qui existe. Jusqu'à présent, seul le géant asiatique possède la capacité de production de masse de ce matériau hautement instable, et l'a utilisé dans certaines de ses armes les plus récentes, bien que son utilisation reste limitée en raison de sa sensibilité aux chocs. Le South China Morning Post, site de renom hongkongais à relayé cette annonce.

Cette innovation a été rendue possible grâce à une nouvelle nanotechnologie mise au point par l'équipe du scientifique Guo Changping du Sichuan Military and Civilian Co-Innovation Centre for New Energetic Materials. Grâce à cette technologie, le CL-20 peut être synthétisé avec une stabilité ultra-élevée. Dans un test de chute de marteau, la sensibilité à l'impact ou "valeur H50" du nouvel explosif CL-20 était de 68 cm, bien supérieure à celle du matériau original qui était de 13 cm. Ce chiffre mesure la hauteur à laquelle la moitié des échantillons d'explosifs détonent lorsqu'un poids leur est tombé dessus, fournissant ainsi une mesure de la sensibilité à l'impact.

Ces avancées ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine des armements. «Nous cherchons une nouvelle méthode pour percer les barrières technologiques actuelles. Cela inspirera la conception et la préparation de propergols et de formules explosives à haute sécurité et haute énergie pour l'avenir», ont déclaré les chercheurs dans un article publié dans le Journal chinois des explosifs et des propergols. Par ailleurs, cette recherche sur le CL-20 est étroitement liée au programme d'armes nucléaires de la Chine, car des explosifs plus puissants peuvent réduire la taille des armes nucléaires et permettre aux missiles balistiques intercontinentaux de parcourir de plus grandes distances.

Malgré les énormes progrès réalisés par la Chine, les États-Unis se sont montrés plus réticents à utiliser le CL-20 en raison de divers facteurs, y compris le coût élevé des tests et de la mise en œuvre, et l'absence de nécessité immédiate. Cependant, certains experts de l'industrie de la défense américaine préviennent que la Chine a déjà incorporé le CL-20 dans un certain nombre de systèmes d'armes, permettant à ces dernières de parcourir de plus longues distances ou d'embarquer plus de munitions du fait de leur taille et de leur poids réduits. Ainsi, pour ce type d’explosif, la Chine semble avoir pris une avance significative sur les États-Unis.