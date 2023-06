L'équilibre des forces mondiales dans le 21ème siècle se caractérise par une course à l'armement technologiquement avancée impliquant la Chine, l'Inde, la Russie et les nations occidentales. Face à la montée en puissance de la Chine, qui a intensifié son développement militaire dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et les missiles hypersoniques, l'Inde a également accéléré son programme d'armement pour répondre aux tensions géopolitiques croissantes en Asie. Pendant ce temps, la Russie, bien que confrontée à des défis économiques, continue de moderniser son arsenal militaire pour maintenir sa position sur l'échiquier mondial. Les nations occidentales, menées par les États-Unis, investissent également massivement dans l'innovation en matière de défense, en se concentrant sur des domaines tels que l'espace, la cyber-guerre et les armes laser.

L'Europe a franchi une étape significative dans la course à l'armement avec le succès du système de système optique laser tactique avancé (TALOS). La récente annonce de l'Agence européenne de défense (AED) marque la culmination d'un effort collaboratif sans précédent. Le projet TALOS, qui s'est conclu le 23 mai dernier, a réuni un impressionnant total de 16 collaborateurs de neuf pays européens. Ce travail collaboratif a été mené par l'entreprise française CILAS, reconnue pour son innovation dans la conception de tourelles laser de défense anti-drone.

Le projet TALOS a pour objectif la création d'un système laser compact capable de neutraliser des "cibles agiles", telles que des roquettes, des projectiles d'artillerie, de mortier et des drones. L'AED précise que les avancées réalisées dans le cadre de ce projet touchent plusieurs domaines clés, tels que le concept d'opérations (CONOPS), la vulnérabilité des cibles, le développement de lasers à 2 μm, la technologie de combinaison laser, l'éthique et la sécurité, ainsi que la feuille de route pour les systèmes européens LDEW (Laser Directed Energy Weapon).

L'état actuel du projet TALOS a conduit à l'élaboration de deux démonstrateurs. Le premier est un amplificateur de haute puissance avec une longueur d'onde eye-safer, le second est un démonstrateur de propagation permettant une combinaison des lasers cohérente afin d'améliorer l'efficacité du système sur ses cibles. La technologie laser, qualifiée de "critique" par l'AED, est actuellement en cours de développement par un nombre croissant d'États, soulignant ainsi l'importance stratégique de ces systèmes de défense.