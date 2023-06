L’ancien président américain Barack Obama a profité d’une interview qu’il a accordée au comédien Hasan Minhaj pour faire une révélation sur Swarm d'Amazon Prime, la série pour laquelle sa fille Malia, 24 ans, est écrivain. Ce fut le moment pour l’ex-patron de la Maison-Blanche, de donner les différentes raisons qui l’ont motivée à regarder la production. « Je l'ai regardé parce que, A) j'étais un grand fan d'Atlanta. Et, je l'ai regardé parce que ma fille y a travaillé. Alors, bien sûr, je dois le regarder », a-t-il confié au cours de cette interview.

Il a également fait savoir qu’il était un peu « dérangé » sur certains aspects de cette production, même s’il reflète les aspirations actuelles. « Écoutez, si ce que vous suggérez, c'est qu'il y a des aspects de cette émission que j'ai trouvé un peu dérangeants… C'est la nature de l'art de nos jours, et à [ce] moment, et ça va », a-t-il poursuivi. Notons qu’il y a quelques mois, Glover et Nabers ont donné un avis favorable à la collaboration avec la fille de l’ancien président américain.

« Certains de ses pitchs étaient complètement fous, mais ils étaient tellement bons et tellement drôles. C'est une écrivaine incroyable. Elle a beaucoup apporté à la table, elle est vraiment, vraiment dévouée à son métier. J'ai vraiment hâte que tout le monde découvre son travail et celui des autres scénaristes de la série » a déclaré Janine Nabers.

Selon une récente annonce, la fille aînée de Barack Obama s’apprête à développer son propre court-métrage. Il s’agit d’un projet qui sera le fruit de la collaboration avec la nouvelle société de production de Donald Glover, Gilga. Malia Obama a réussi à attirer positivement l’attention des vétérans de l'industrie, à savoir Glover et sa co-créatrice de Swarm, Janine Nabers suite à sa collaboration avec Swarm d'Amazon Prime.