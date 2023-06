9 conseillers des 17 que compte la commune de Copargo dans le département de la Donga à l’Ouest du Bénin ont, dans une déclaration rendue publique, dénoncé la gestion du maire Ignace Ouorou et de ses adjoints. Ils ont, à cet effet, menacé de destituer ce maire qui a quitté le navire de la Force cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE) pour une autre formation politique. Dans leur déclaration, les 9 élus communaux ont précisé qu’ils ont saisi le préfet de la Donga pour amorcer la procédure pour la destitution de ce maire.

Mais depuis le mardi 25 avril 2023 qu’ils ont adressé une requête au Préfet de la Donga « à l’effet d’enclencher la procédure de destitution du maire et ses deux adjoints, conformément aux dispositions de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin et de la loi 2020-13 du 04 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral », ce dernier est resté indifférent à leur requête. C’est pourquoi après un délai d’attente de la réaction de l’autorité de tutelle, ils ont adressé à nouveau une lettre de relance au préfet de la Donga qui est restée encore, selon leurs propos, « dans les tiroirs de la préfecture tout comme la précédente, du moins à ce jour ».

Bénin: Le gouvernement réagit sur la flambée du prix de l'essence frelatée Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu a annoncé lors de son discours d’investiture le lundi 29 mai 2023 à Abuja la suppression de la…

Ces 9 élus communaux ont également souligné que « le maire et ses deux adjoints disent à qui veut les entendre qu’ils ont œuvré de la préfecture jusqu’au ministère de la décentralisation pour ne pas faire aboutir » leur « requête et qu’ils en ont la garantie ferme à divers niveaux » et d’ajouter par la suite que « des tee-shirts et casquettes ont été commandés en vue de célébrer leur victoire ». C’est pour cela que face à une telle situation et ne comptant que sur l’application des textes en vigueur, une des marques qui caractérisent le gouvernement du Président Patrice Talon, ils le sollicitent « pour rétablir l’ordre au sein de ce conseil ». En attendant que les textes ne soient appliqués, ces élus communaux ont pris la décision d’opposer par leur vote « à tous les points d’ordre du jour de toute session tel qu’ils l’ont fait » jusqu’à ce jour.