L’ancien ambassadeur du Bénin près les Etats Unis Omar Arouna jette un pavé dans la marre du parti Les Démocrates. Dans une lettre ouverte adressée aux vingt huit(28) députés de ce parti, il attire leur attention sur la promesse faite par eux de libérer tous les détenus politiques et au retour des exilés. Promesse qui vaut contrat verbal et moral et pour lequel, ils sont tenus de respecter leur engagement. Mais en attendant la libération, il leur demande de verser le tiers de leurs salaires aux familles des 89 détenus politiques qui croupissent dans les prisons depuis des années.

Bénin : Epiphane Quenum dénonce la configuration actuelle de la Cour constitutionnelle L'ancien député Épiphane Quenum est enfin sorti de son mutisme. Il a été reçu ce dimanche 18 juin 2023 dans l'émission "De vous à nous"…