Le gouvernement du Bénin s’est réuni le mercredi 14 juin 2023 en conseil des ministres sous la présidence du président Patrice Talon au cours duquel d’importantes décisions ont été prises entre autres l’Etat entend investir 30 milliards de francs Cfa pour soutenir la campagne cotonnière 2023-2924 au Bénin. Selon le compte rendu de ce conseil des ministres, « il ressort du bilan de la campagne écoulée et des projections faites sur la prochaine, qu’en raison de la conjecture internationale, le prix des engrais reste élevé et que certains types d’intrants sont de moins en moins disponibles, notamment le NPK ».

L’Exécutif a expliqué que ce montant qu’il entend débloquer permettra de maintenir les prix d’engrais à un niveau accessible pour les producteurs. Avec cet apport, malgré la conjecture internationale, les prix de vente des engrais SSP et NPK seront cédés aux producteurs à 14.000 FCFA le sac de 50 kg et à 3.500 FCFA ou 4000 FCFa celui du flacon d’insecticide selon le cas. Le gouvernement précise que le sac de 50 kg d’urée devrait être vendu à 27.000 FCFA. Quant aux herbicides, ils seront cédés à 3500 FCFA, 7500 FCFA,7011 FCFA ou 8.000 FCFA le litre selon qu’ils sont totaux, sélectifs ou précoces.

C’est pour cela qu’au titre de la campagne cotonnière 2023-2024, le conseil a homologué les prix d’achat du coton-graine aux producteurs. Pour le coton-graine conventionnel, le prix sera à 300 FCFA/Kg pour le 1er choix et 310 FCFA/kg pour le 2ème choix et pour le Coton-graine biologique, le prix est fixé à 360 FCFA/KG pour le 1er choix et 310FCFA/kg pour le 2ème choix. Le gouvernement a aussi indiqué que « les prélèvements destinés aux fonctions critiques sont fixés à 13FCFA/kg de coton-graine et à 5 FCFA/Kg de Coton-graine pour la réserve stratégique ». Rappelons que le soutien de l’Exécutif béninois à la campagne cotonnière 2022-2023 s’élevait à 55 milliards de FCFA.