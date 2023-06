Sosthène Amouzou Rapporteur du Conseil d'administration du parc Camp mariés de Cotonou

Il faut que le gouvernement approvisionne toutes les stations afin que nous puissions nous procurer de l'essence. Nous n'avons pas à en vouloir au Nigeria. Nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Le Nigéria a trop aidé le Bénin en ce qui concerne la subvention des carburants pour que nous nous ayons l'essence frelatée au Bénin. Depuis plusieurs décennies où le Bénin a accédé à l'indépendance, certains présidents béninois ont eu à supplier le Nigéria pour la subvention du carburant. Mais, ça ne vaut plus la peine. Nombreuses sont les villes béninoises qui sont aujourd'hui très attrayantes grâce aux infrastructures réalisées. Alors, il faut que tous les acteurs impliqués accompagnent le gouvernement à relever ce défi lié à l'essence. Il reviendra au gouvernement d'augmenter le Smig des travailleurs. Un fonctionnaire ne peut pas prendre un salaire de 52.000 FCFA et prendre le carburant à 700 francs Cfa chaque jour. En un mois, les frais de déplacement auront un poids plus lourd sur son salaire de sorte qu'il ne soit pas en mesure de réaliser quelque chose. Le gouvernement peut échanger un produit du Bénin avec le Nigeria pour que nous ayons de l'essence.

Alphonse membre du syndicat Unacotamo

À cause de la cherté du carburant, nous gagnons moins que ce que nous dépensons pour acheter de l'essence. Et à cause de la pénurie de l'essence dans les stations-service, nous sommes nombreux ces derniers jours, à pousser nos motos. Il y a des stations-service où ils ne mettent que du vent dans nos réservoirs. Alors, on préfère acheter l'essence au bord de la voie parce que là, nous sommes sûrs de la quantité de carburant qu'on nous sert.



Allatin Dénis membre du syndicat Unacotamo

L'essence est à 700 ou 800 FCFA au bord de la voie et à 650 FCFA dans les stations. Lorsqu'on dit le prix de la course aux clients, ils tiennent toujours à réduire. Lorsqu'on ne s'entend pas finalement, ils décident de parcourir une certaine distance à pied parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Nos revenus d'autrefois ont été considérablement réduits. Nous demandons aux dirigeants de faire en sorte que nous ayons le carburant à un montant un peu réduit.