En Chine, un tournant historique vient d'être effectué au niveau de la doctrine politique du gouvernement. Le pays a récemment révisé son manuel politique, éliminant toute référence à une idéologie autre que celle de Xi Jinping, le leader suprême du Parti communiste selon Free radio Asia. Ce mouvement survient alors que Xi Jinping entame un troisième mandat indéfini et qu'un bouleversement institutionnel majeur se déroule, avec le pouvoir exécutif se concentrant désormais dans les mains des groupes de travail du Parti communiste plutôt que des ministres et des responsables administratifs.

Le document modifié, intitulé "Procédures de travail pour le Conseil d'État", n'inclut plus les références au marxisme, au léninisme, à la pensée de Mao Zedong, à la pensée de Deng Xiaoping, et aux idéologies des anciens présidents Jiang Zemin et Hu Jintao. Publié le 18 mars, le manuel a été réduit de 64 articles à seulement 43, avec un accent déterminant sur la pensée politique de Xi Jinping.

Une autre conséquence notable de cette révision est que les membres du Conseil d'État sont désormais tenus de "signaler toute décision majeure, tout événement majeur et toute situation importante" au Comité central "en temps opportun". Les responsables ont donc une obligation accrue de responsabilité envers le Parti communiste. Parallèlement, les notions d'"administration conformément à la loi, la recherche de la vérité dans les faits, la démocratie, l'ouverture, le pragmatisme et l'intégrité" ont disparu du texte, tout comme l'obligation pour le Conseil d'État de "corriger les actes administratifs illégaux ou inappropriés" ou de "guider et superviser" la bureaucratie.

Ce changement radical dans le manuel politique témoigne de l'effort de Xi Jinping pour centraliser davantage le pouvoir et affirmer son autorité. Les observateurs suggèrent que cette révision cherche à minimiser l'influence des anciens leaders et à concentrer le contrôle entre les mains du Parti communiste. Alors que la Chine avance dans cette nouvelle ère politique, le monde entier observe avec un mélange d'anticipation et de préoccupation. Les implications pour l'avenir de la Chine et son impact sur la scène mondiale restent à voir.