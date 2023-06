La Fédération internationale de football associations (Fifa) a rendu public ce jeudi 29 juin 2023 le classement Fifa Coca-Cola du mois de juin. Dans ce nouveau classement, le Bénin perd une place. De la 92ème place avec 1240, 45 points au mois d’avril, le Béninpasse à la 93ème place avec 1248,13 points et est 20ème sur le continent africain. La régression du Bénin pourrait être certainement due aux résultats des Guépards du Bénin lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023.

Sur le plan continental, le Maroc, perd deux places est désormais à la 13ème place au plan mondial et toujours premier au plan africain. Quant au Sénégal, il est toujours à la 18ème place au plan mondial et 2ème dans le classement africain. La Tunisie de son côté a chuté de trois places et est actuellement à la 31ème place au niveau mondial et 3ème en Afrique. Par contre l’Algérie a gagné une place et est à la 33ème place au plan mondial et 4ème en Afrique. L’Egypte a progressé d’une place et est à la 34ème sur le plan mondial et 5ème en Afrique.

Sur le plan mondial, l’Argentine garde sa 1ère place et la France maintient sa 2ème place. Le Brésil est toujours à la 3ème place. Quant à la Belgique, elle perd une place et est reléguée à la 5ème place et l’Angleterre a progressé d’une place et est à la 4ème place. La Croatie et les Pays-Bas sont respectivement aux 6ème et 7ème places. Il faut préciser que le prochain classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 20 juillet 2023.