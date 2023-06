Le deuxième Programme du Bénin pour le Millennium Challenge Account (MCA) a pris fin le jeudi 22 juin 2023 après six années de mise en œuvre. C’est dans ce cadre qu’une cérémonie de fin du 2ème compact pour le Bénin a été organisé ce même jeudi 22 juin 2023 sur le site du Centre National de Distribution de l’Electricité d’Akassato. Le Coordonnateur national du MCA-Bénin II, Gabriel Dégbégni, dans ses propos, a déclaré que « ce jeudi 22 juin 2023 marque la fin officielle du 2ème programme du Bénin pour le Millénium Challenge Account et l’inauguration du Centre national de contrôle et de distribution de l’Electricité d’Akassato ». Selon lui, durant les six années de la mise en œuvre de ce 2ème compact, le gouvernement du Bénin a régulièrement respecté ses engagements et mis à disposition les ressources nécessaires.

Quant à l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Brian Shukan, il est ravi de participer à la cérémonie du Compact II du Millennium Challenge Corporation (MCC) entre les Etats-Unis et le gouvernement du Bénin. Il a laissé entendre que « l'assistance de MCC, à travers le premier Compact qui a été mis en œuvre de 2006 (deux mille six) à 2011 (deux mille onze), a donné au port la capacité nécessaire pour rester compétitif, accueillir des navires plus grands et rationaliser les opérations portuaires ». Le diplomate est donc heureux d’être présent à la présente cérémonie de clôture du 2ème compact qui a porté sur le secteur de l'énergie électrique. Pour lui, « avec une subvention totale de plus de 235 (deux cent trente-cinq) milliards de FCFA, le Compact énergie du MCC représente le plus grand programme d'assistance américain au Bénin, et la plus grande subvention qu’un pays n’ait jamais accordée au Bénin ».

La présidente directrice générale du Millennium Challenge Corporation (MCC), Alice Albright se dit fière du travail qui a été fait sous la supervision du Coordonnateur national du MCA-Bénin II. Selon elle, le premier programme a contribué à accroitre les investissements et l’activité du secteur privé et a permis entre autres de renforcer le contrôle et la supervision du microcrédit, d’améliorer la compétitivité du Port Autonome de Cotonou, de construire quatre tribunaux, de travailler dans 40 communes et d’améliorer l’accès à la terre. Pour elle, aujourd’hui nous célébrons le succès du « deuxième Compact axé sur le secteur de l’électricité au Benin » et « un accès fiable à l'électricité » qui est selon elle, « un élément essentiel de la croissance économique ».

Elle a fait remarquer aussi que grâce au Compact Energie, la capacité du réseau électrique a triplé à travers la construction de près de 900 kilomètres de lignes électriques, de 19 sous-stations nouvellement construites ou modernisées et un centre national de conduite de l’électricité. Pour elle « désormais plus de 185 000 Béninois ont accès à l'électricité chez eux, dont beaucoup pour la première fois ». C’est pourquoi, elle est heureuse d’affirmer que « ce programme fournira une électricité fiable et accrue à 11 millions de Béninois au cours des 20 prochaines années ». « Et le travail continue. J'ai hâte de voir l'achèvement des 55 mini-réseaux, qui devraient bénéficier à 110 000 Béninois supplémentaires » a-t-elle lâché.

Tout en se réjouissant non seulement des « résultats impressionnants de deux programmes », la PDG du MCC a célébré aussi « le début d'un nouveau programme régional entre le Bénin et le Niger ». Ce Compact régional qui selon elle, avec une subvention de 202 millions de dollars soit environ 124 milliards de francs CFA du gouvernement des Etats-Unis au Benin, « apportera des réformes politiques et institutionnelles » et permettra de reconstruire la route allant de Bohicon à Dassa. « Je me réjouis de continuer à travailler avec vous pour offrir un avenir meilleur au peuple Béninois dans les années à venir » a -t-elle conclu.

Le ministre d’Etat chargé du développement, Abdoulaye Bio Tchané a, pour sa part, salué « la synergie d’actions qui a permis d’aboutir à de tels résultats appréciables » qui selon lui, « s’inscrit dans la réalisation du Programme d’actions du Gouvernement » et qui « cadre parfaitement avec la vision du Chef de l’Etat dont l’un des objectifs prioritaires est de faire des investissements massifs dans les infrastructures de production et de distribution d'énergie électrique pour étendre l'accès à l'électricité à toutes les populations du Bénin, y compris les couches les plus défavorisées ».

Pour le ministre d’Etat chargé du développement, la fin du deuxième Compact ne signifie nullement la fin des progrès accomplis par le Bénin en matière de gouvernance politique, économique et sociale. Selon ce dernier, elle « marque juste la fin d'une ère, et ouvre également de nouvelles perspectives avec le MCA-Bénin Régional qui vise à favoriser l'intégration régionale et de nouvelles opportunités d'affaires et de marchés ».