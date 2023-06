Le représentant Mark Alford, membre du parti républicain et représentant de l'État du Missouri, a récemment mis en garde contre l'infiltration croissante de la Chine aux États-Unis. Lors d'une intervention dans l'émission "Mornings with Maria" lundi dernier, il a souligné la menace grandissante que représente la Chine pour la sécurité nationale américaine. L'incident récent impliquant un navire de guerre chinois qui a failli entrer en collision avec un navire de la marine américaine dans le détroit de Taiwan a été qualifié de "provocation" par le représentant Alford.

Le représentant Alford a attribué cette provocation à la "faiblesse" de l'administration Biden sur la scène mondiale. Selon lui, la Chine profite de cette faiblesse pour étendre son influence dans divers domaines, notamment la cyber-sécurité et les infrastructures portuaires. Selon ses dires, la Chine a infiltré nos ordinateurs bon marché, nos systèmes Wi-Fi et même nos grues dans les ports maritimes. Il a également souligné la surveillance continue exercée par la Chine sur les activités de la marine américaine.

Il a insisté sur la nécessité pour les États-Unis de rester vigilants face à cette menace grandissante. Le représentant Alford a souligné que le président Biden devait adopter une position plus ferme à l'égard de la Chine pour éviter de telles provocations à l'avenir. Selon lui, la faiblesse affichée par l'administration actuelle renforce le pouvoir des tyrans, comme Xi Jinping, à la tête du régime communiste chinois.

Le représentant Alford a également mis en évidence d'autres exemples de provocations chinoises, notamment dans le ciel. Selon lui, ces incidents pourraient s'aggraver si des mesures fermes ne sont pas prises. Il a également mis en garde contre les initiatives chinoises en Amérique du Sud et en Amérique centrale, notamment les projets de ceinture et de route. Il a souligné les tentatives d'influence chinoise dans l'hémisphère occidental et l'importance pour les États-Unis de contrer cette menace grandissante.