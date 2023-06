Des violences ont éclaté au Sénégal jeudi après la condamnation de l'opposant politique Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse". Sonko, qui est un adversaire farouche du président Macky Sall, a été accusé de viols répétés sur la personne d'Adji Sarr, une ancienne employée d'un salon de massage, mais il a été acquitté de ces accusations. Sonko est également le maire de Ziguinchor, une ville du sud du pays, et il a été "ramené de force" à Dakar​.

Selon des informations relayées par le site Seneweb, des responsables policiers ont rapporté que trois personnes sont mortes lors de manifestations à Ziguinchor et qu'un policier a été tué par des jeunes dans la banlieue de Dakar. Le sort de Sonko reste incertain alors que le code électoral sénégalais semble maintenir la menace d'inéligibilité sur lui en raison de sa condamnation​.

Pendant ce temps, le Sénégal a connu des restrictions sur l'internet et les réseaux sociaux ont été bloqués à plus de 80% en réaction aux manifestations et aux troubles civils. Ce blocage affecte des plateformes populaires comme Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube et Telegram. Malgré ces événements, certaines zones de Dakar ont été décrites comme calmes, bien que des manifestations aient été signalés dans d'autres parties du pays, notamment en Casamance.