Un drame est survenu lors du match Bénin # Sénégal comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). Ce drame a fait deux (02) morts et plusieurs blessés . Suite à cet incident malheureux au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou Jules Ahoga a, dans un communiqué de presse en date du 18 juin 2023, annoncé l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités.

Selon le Procureur de la République Jules Ahoga, « les premiers éléments recueillis révèlent que certains supporters qui accédaient aux gradins par le portail S1 ont eu un malaise avec perte durable de connaissance » mais a précisé que « les causes restent à explorer ». Il a également fait savoir qu’à la suite de cet incident grave, « les équipes des sapeurs-pompiers, du SAMU, de la police Républicaine et de la Croix Rouge ont procédé au dégagement des victimes » et que « certains supporters auraient passé par-dessus les gradins sans attendre l’aide des secouristes ». « Il a été enregistré dans ces conditions le décès d’une personne. Une autre personne est décédée dans les suites de son évacuation à l’hôpital » a signifié le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou.



Il a aussi informé qu’il a instruit « la Police d’ouvrir une enquête pour élucider les circonstances précises des faits et situer les responsabilités aux fins de droit ». En attendant donc les résultats des investigations, le Procureur de la République a présenté, au nom du Ministère public, ses vives condoléances aux familles éplorées et a par la même occasion souhaité « un prompt rétablissement aux victimes, actuellement sous traitement médical ».