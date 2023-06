Dans le but de faire la lumière sur le drame survenu le samedi 17 juin 2023 au stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou qui a fait deux morts et des blessés dans le rang des supporteurs lors du match Bénin# Sénégal comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), la Fédération béninoise de football (FBF) a , dans un communiqué en date du 19 juin 2023, mis en place une commission d’enquête administrative pour situer les responsabilités.

Ladite commission est présidée par le deuxième vice-président de la Fbf, Magloire Oké et a pour rapporteur, le Secrétaire général de la Fbf, Claude Paqui. Les membres de cette commission d’enquête administrative sont Laurent Gnassounou, vice-président de la FBF, Gilles Gbaguidi, membre du Comité exécutif de la FBF, Chantal Ahyi, membre du Comité exécutif de la FBF, Hugues Adjovi, commissaire de Police, membre du Commission Accueil et Protocole de la FBF et Dramane Ahmed, Conseiller juridique de la FBF. Le président de la Fbf, Mathurin de Chacus a précisé dans ce communiqué que la commission a 4 jours pour rendre son rapport.

45ème Assemblée générale ordinaire de la Caf : Le Bénin renonce, le Kenya accueille l'événement La 45ème Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (Caf), initialement prévue pour se dérouler à Cotonou le 13 juillet prochain n’aura plus…

Après la mise en place de la Commission d’enquête administrative par la Fédération béninoise de football, le ministre des sports, Oswald Homéky, à travers un communiqué de presse en date du 19 juin 2023, a installé lui aussi une commission d’enquête administrative composée de 5 membres avec à sa tête Jean-Marc Adjovi Boco. Il sera aidé dans sa tâche par Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois (Rapporteur) et Membres Martin V. Assogba, président de l’Ong Alcrer, Colonel Spéro Ogouchola, expert en sécurité des grands événements sportifs, membres de la commission sécurité à la Fédération béninoise de football et Bienvenu Alladassi, cadre de l’inspection générale du ministère des Sports.

La tâche assignée aux membres de cette commission est de clarifier les circonstances du drame du stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou et de se pencher sur la récurrence des difficultés liées à la gestion des flux humains lors des matchs internationaux. Ces 5 membres de cette commission d’enquête administrative disposent d’un mois pour déposer leur rapport.