Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d’Ivoire accueillera la phase finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football dans cinq villes à savoir Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro. C’est dans ce cadre, les sélections nationales des différents pays engagés dans les éliminatoires rivalisent d’ardeur pour décrocher leur billet pour cette phase finale.

15 pays ont déjà obtenu le précieux sésame pour prendre part à la plus importante compétition statutaire de la Confédération africaine de football (Caf). Il s’agit de la Côte d’Ivoire (pays organisateur) de l’Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale, du Maroc, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, de la Zambie, du Nigeria, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, du Mali et de la Guinée.

Coupe des Nations UFOA-B U20dames : Les Amazones U20 du Bénin qualifiées pour les demi-finales Les Amazones des moins de 20 ans du Bénin ont effectué ce mardi 23 mai 2023 au Baba Yara Stadium de Kumasi leur deuxième sortie…

Par contre 16 pays à savoir la RD Congo, le Gabon, le Soudan, la Mauritanie, le Ghana, l’Angola, la Centrafrique, la Namibie, le Cameroun, le Burundi, la Tanzanie, l’Ouganda, la Gambie, le Congo, le Mozambique et le Bénin sont encore dans la course pour arracher l’une des 9 places. Quant aux équipes éliminées à l’issue de la 5ème journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023, il y a le Botswana, la Libye, Madagascar, le Lesotho, le Sao-Tomé-Et-Principe, le Liberia, le Soudan du Sud, le Niger, le Togo, la Sierra Leone, Eswatini, les Comores, le Rwanda, l’Éthiopie et le Malawi.