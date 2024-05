Algérie – Maroc : voici la nouvelle polémique

Pour comprendre l’actuelle polémique, il est crucial de rappeler les récents événements sportifs exacerbant les tensions entre l’Algérie et le Maroc. Le contexte sportif est marqué par l’annulation de la participation algérienne au Championnat d’Afrique de gymnastique artistique à Marrakech, ainsi que par le conflit autour des maillots de football, illustrant une carte controversée du Maroc. Ces incidents reflètent une escalade dans un contexte déjà tendu, influencé par des enjeux politiques et diplomatiques entre les deux nations.

Au cœur de la nouvelle controverse, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), réfute les allégations selon lesquelles il aurait influencé la désignation des arbitres dans les compétitions africaines. Lors d’une intervention sur la chaîne égyptienne On Time Sport, Lekjaa a qualifié ces accusations d’illogiques, arguant que si elles étaient vraies, le Maroc aurait remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) plus souvent.

Selon Lekjaa, la preuve de l’absence d’influence marocaine sur l’arbitrage est que le Maroc n’a remporté la CAN qu’une seule fois, en 1976, malgré de nombreuses participations. Il a aussi mis en lumière les injustices dont ont souvent été victimes les clubs marocains dans les compétitions continentales, soulignant l’absence de Marocains au sein de la commission d’arbitrage de la CAF.

En réaction aux allégations de favoritisme envers le Maroc par la CAF, Lekjaa a insisté sur l’impartialité de cette instance, citant l’élimination du Maroc de la dernière CAN comme preuve d’équité. Cette déclaration intervient suite aux critiques d’un analyste algérien, qui avait accusé Lekjaa de manipuler la CAF à l’avantage du Maroc, entraînant une onde de choc sur les réseaux sociaux.

De l’autre côté, la Fédération algérienne de football n’a pas tardé à exprimer son mécontentement face à la décision de la CAF de déclarer victorieuse par forfait la Renaissance sportive de Berkane après l’annulation du match contre l’Union sportive de la médina d’Alger. La Fédération a contesté cette décision devant le Tribunal arbitral du sport, remettant en cause la neutralité politique de la CAF.

Ces tensions récentes entre l’Algérie et le Maroc dans le domaine sportif sont symptomatiques des défis plus larges que rencontrent les deux pays dans leurs relations bilatérales, soulignant combien les domaines politique et sportif sont interconnectés et susceptibles d’engendrer des conséquences à long terme sur leurs interactions.