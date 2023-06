Le conflit russo-ukrainien a précipité une course folle aux armements. Le budget militaire de la plupart des chancelleries occidentales a explosé et l’OTAN est entrain de se doter de divers mécanismes pour se renforcer. L’objectif est de pouvoir défendre à n’importe quel moment tous les membres de l’organisation transatlantique en cas d’agression. C’est dans ce cadre que l’OTAN a lancé ce lundi 12 juin un important exercice de manœuvres militaires aériennes.

Baptisé "Air Defender 23", l’exercice est coordonné par l’Allemagne et il a pour objectif de montrer que l’alliance est soudée plus que jamais alors que le conflit russo-ukrainien continue de faire rage. Il s’agit du plus important exercice de manœuvres militaires aériennes de l’histoire de l’OTAN. Air Defender 23 va réunir 250 aéronefs militaires de 25 nations, membres et partenaires de l’OTAN. On note notamment la présence du Japon et de la Suède. Plus de 10 000 personnes prendront part à cet exercice militaire dont le but ultime est de renforcer la coordination militaire entre les États membres et se protéger contre les drones et missiles à longue portée. Ainsi donc, en cas d’attaque d’une ville, d’un aéroport ou d’un port situé sur le territoire d’un pays membre de l’OTAN, la riposte sera de taille.

Selon le général Ingo Gerhartz, chef de l’armée de l’Air allemande, Air Defender 23 n’est dirigé contre aucune nation, il s’agit d’un projet de défense qui a connu un renforcement suite à l’opération militaire russe en Ukraine. "Nous sommes une alliance défensive et c’est ainsi que cet exercice est planifié", dira le général. Cependant, pour Amy Gutmann, ambassadrice des USA en Allemagne, Air Defender 23 est un message à l’endroit de la Russie. "Je serais très surprise qu’un dirigeant mondial ne prenne pas note de ce que cela montre en termes d’esprit de cette alliance, ce que signifie la force de cette alliance, et cela inclut M. (Vladimir) Poutine. En nous synchronisant, nous multiplions notre force" a déclaré la diplomate américaine.