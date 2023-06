Ce mardi 20 juin, le Sénégal affrontait le Brésil en match amical au stade José Alvalade de Lisbonne. Les Lions de la Teranga ont réalisé un match exceptionnel et se sont imposés sur le score de (4-2) avec notamment un doublé de la superstar, Sadio Mané. Cela faisait un bon moment que le Brésil ne s’était pas incliné lors d’une rencontre avec quatre buts d’écart. Avec cette victoire probante contre l’une des meilleures nations de football, le Sénégal a envoyé un signal fort. Il faut dire que depuis le sacre des Lions de la Teranga en Coupe d’Afrique des Nations, c’est l’ensemble du football national qui connaît un essor spectaculaire.

Les derniers résultats et chiffres indiquent que le Sénégal est la meilleure nation de football en Afrique. En effet , sur le plan continental, le pays a tout raflé avec des consécrations lors de la CAN U20 et U17, le CHAN, la CAN de Beach Soccer. Le football sénégalais a clairement basculé dans une autre dimension avec ces différents résultats et tout porte à croire que le pays est entrain de s’installer dans la hiérarchie des grandes nations du football. Ces succès ont une origine. Le football sénégalais s’est construit étape par étape en misant sur la formation, la qualité des infrastructures, l’accompagnement des encadreurs et des jeunes cracks, une bonne gestion au niveau des instances dirigeantes. Bref, le pays de la Teranga n’a pas utilisé de formule magique pour atteindre le sommet. C'est le résultat d'un travail de longue haleine.

L’ensemble des acteurs ont misé sur le professionnalisme, la vision, la résilience, l’intégrité, l’audace pour construire une architecture ultra-solide qui a propulsé le Sénégal dans les hautes sphères du ballon rond. Les autres nations africaines devraient tirer des leçons de la success-story sénégalaise. Les perspectives sont alléchantes pour le pays de la Teranga qui dispose d’un vivier de talent extraordinaire sur plusieurs années. Nous ne sommes qu’au début d’une ère glorieuse pour le football sénégalais.